Повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре не будет, однако, части горожан придут большие платежки.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре тревожит многих, однако правительство приняло важное решение, поэтому пока не стоит беспокоиться, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, возрастут ли цены на электроэнергию и газ с 1 мая.

Данное увеличение цен не касается голубого топлива - в рамках годовой фиксированной цены по-прежнему за кубометр газа будут платить 7,96 грн.

Однако часть жителей в мае 2025 столкнется с увеличением расходов из-за появления третьей платежки. Она предназначена для жильцов многоквартирных домов и касается новой услуги – технического обслуживания внутридомовых газовых сетей.

Стоимость сервиса будет рассчитываться индивидуально и зависит от ряда факторов, таких как длина трубопровода, количество муфтовых соединений и газовых кранов в здании.

В мае 2025 года мы будем и дальше платить за свет 4,32 грн/кВт-час. Согласно постановлению правительства, такой ценник был утвержден до конца апреля. Впрочем, пересмотр и повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре не планируют.

Платить за электроэнергию меньше в мае смогут потребители, в чьих домах установлены так называемые двухзонные счетчики. Если с 7:00 до 23:00 цены на электроэнергию для них останется неизменным, то с 23:00 до 7:00 платить за кВт/ч можно будет вдвое меньше.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.