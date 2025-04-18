Подорожчання овочів у Києві стало стабільною тенденцією, яка охопила відразу кілька позицій.

Подорожчання овочів у Києві стало значно помітним для місцевих жителів, повідомляє Politeka.

У квітні помітно зросли ціни на популярні овочі — капусту, картоплю, цибулю, огірки та болгарський перець.

Станом на 18 квітня середній ціннник на капусту білокачанну сягнув 53,10 грн за кілограм, тоді як місяць тому вона становила 50,42. Найдешевше її можна придбати у Novus — за 46,89 гривень, а найдорожче — в Megamarket за 63.

Картопля молода також подорожчала: середня вартість зросла з 35,90 гривень до 42,60г. Найактуальніша ціна зафіксована в Auchan — 42,60.

Не відстає і цибуля біла — тепер її середня вартість складає 103,90 грн за кілограм. Це на 1,63 більше, ніж у березні.

Ще більш суттєве зростання торкнулось огірків гладких: за місяць ціна піднялась на 15,88 гривень — до 134,43. Найвигідніша пропозиція — у Metro (129,90), найдорожча — у Megamarket (138,90).

Перець болгарський жовтий подорожчав на 4,33 грн, і зараз він коштує приблизно 273,80 за кілограм.

Отже, подорожчання овочів у Києві за останній місяць є стабільною тенденцією, яка охопила одразу кілька основних позицій. Споживачам варто звертати увагу на різні торговельні мережі, адже коливання між магазинами може сягати кількох десятків гривень.

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