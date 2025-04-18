Подорожание овощей в Киеве стало заметным для местных жителей, сообщает Politeka.

В апреле заметно выросли цены на популярные овощи – капусту, картофель, лук, огурцы и болгарский перец.

По состоянию на 18 апреля средний ценник на белокочанную капусту достиг 53,10 грн за килограмм, тогда как месяц назад она составляла 50,42. Дешевле всего ее можно приобрести у Novus — за 46,89 гривен, а дороже всего — в Megamarket за 63.

Картофель молодой также подорожал: средняя стоимость выросла с 35,90 гривен до 42,60г. Самая актуальная цена зафиксирована в Auchan - 42,60.

Не отстает и лук белый — теперь его средняя стоимость составляет 103,90 грн за килограмм. Это на 1,63 больше, чем в марте.

Еще более существенный рост затронул огурцы гладкие: за месяц цена поднялась на 15,88 гривен — до 134,43. Самое выгодное предложение – у Metro (129,90), самое дорогое – у Megamarket (138,90).

Перец болгарский желтый подорожал на 4,33 грн., и сейчас он стоит примерно 273,80 за килограмм.

Следовательно, подорожание овощей в Киеве за последний месяц является стабильной тенденцией, охватившей сразу несколько основных позиций. Потребителям следует обращать внимание на разные торговые сети, ведь колебания между магазинами могут достигать нескольких десятков гривен.

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