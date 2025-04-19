Прогноз погоди у Дніпрі на 20 квітня, синоптики розповіли, що буде сонячно та помітно тепліше.

Неділя, 20 квітня 2025 року, принесе у Дніпро справжнє весняне тепло, синоптики прогнозують ясну та сонячну погоду, різке потепління та відсутність опадів – чудові умови для великоднього вихідного, повідомляє Politeka.

Згідно з останніми даними, вранці можлива мінлива хмарність, але вже до полудня небо очиститься від хмар, і весь день пройде під яскравим сонцем.

Опадів не очікується, що робить цей день ідеальним для прогулянок, зустрічей на свіжому повітрі та активного відпочинку. Погода порадує своєю стабільністю та теплом.

Температура повітря вночі не опуститься нижче +12°C. З раннього ранку почнеться стійке потепління - до 10:00 повітря прогріється до +18 ° C, а вдень температура досягне +22 ° C і залишиться на цьому рівні до вечора.

Вітер буде слабким, до 2,9 м/с, створюючи легку прохолоду у сонці. Незважаючи на досить високу вологість, умови відчуватимуться комфортно та приємно.

Така ситуація ідеально підійде для зміни зимового одягу на весняний, а також для проведення часу на свіжому повітрі з сім'єю або друзями.

Метеоумови будуть стабільними та сприятливими, без різких коливань температур, що особливо важливо для метеочутливих людей.

З 14 по 20 квітня в Дніпрі встановиться тепла та стійка весна — вдень температура варіюватиметься від +16°C до +21°C.

Хоча прогноз обіцяє переважно хороший день, синоптики нагадують про можливість короткочасних змін.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.