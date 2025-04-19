Прогноз погоды в Днепре на 20 апреля, синоптики рассказали, что будет солнечно и заметно теплее.

Воскресенье, 20 апреля 2025 года, принесет в Днепр настоящее весеннее тепло, синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду, резкое потепление и отсутствие осадков — прекрасные условия для пасхального выходного, сообщает Politeka.

Согласно последним данным, в утренние часы возможна переменная облачность, но уже к полудню небо очистится от облаков, и весь оставшийся день пройдет под ярким солнцем.

Осадков не ожидается, что делает этот день идеальным для прогулок, встреч на свежем воздухе и активного отдыха. Погода порадует своей стабильностью и теплом.

Температура воздуха ночью не опустится ниже +12°C. С раннего утра начнётся устойчивое потепление — к 10:00 воздух прогреется до +18°C, а днём температура достигнет +22°C и останется на этом уровне до вечера.

Ветер будет слабым, до 2,9 м/с, создавая легкую прохладу в солнце. Несмотря на довольно высокую влажность, условия будут ощущаться комфортно и приятно.

Такая обстановка идеально подойдет для смены зимней одежды на весеннюю, а также для проведения времени на свежем воздухе с семьёй или друзьями.

Метеоусловия будут стабильными и благоприятными, без резких колебаний температур, что особенно важно для метеочувствительных людей.

С 14 по 20 апреля в Днепре установится тёплая и устойчивая весна — днём температура будет варьироваться от +16°C до +21°C.

Хотя прогноз обещает преимущественно хороший день, синоптики напоминают о возможности кратковременных изменений. Поэтому не лишним будет иметь при себе зонт или лёгкую куртку на случай прохлады в утренние или вечерние часы.

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