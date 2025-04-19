Подорожчання хліба у Запоріжжі продовжується на тлі загального цінового збільшення на продукти.

У квітні 2025 року спостерігається подорожчання хліба в Запоріжжі, яке торкнулося більшості популярних позицій у супермаркетах міста, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє портал Мінфін.

Згідно з моніторингом цін, зміни відбулися поступово, проте помітно вплинули на середню вартість хлібобулочних виробів.

Так, батон "Рум’янець" нарізка (450 г) зберіг стабільність — 29,89 грн у мережі Novus. Його вартість не змінюється вже більше місяця.

Натомість хліб пшеничний нарізка (650 г) зріс у вартості з 40,65 грн до 41,65, що становить подорожчання на 1 гривню. У Novus цей продукт коштує 43,49, а у Megamarket — 39,80.

Розцінки на "ЦарХліб" пшеничний нарізка (600 г) у квітні також зросли — з 40,81 грн до 41,23, тобто на 0,42 гривні. У березні середня ціна була 42,62.

Найбільше змінився цінник житнього Riga Бородинівського (300 г). Середня ціна зросла на 1,83 грн — із 44,00 до 45,83. У різних мережах цінники коливаються від 44,90 гривень (Auchan, Metro) до 47,70 у Megamarket.

Таке подорожчання хліба в Запоріжжі фіксується на тлі загального зростання вартості продуктів першої необхідності. Учасники ринку пояснюють це коливаннями на ринку сировини, а також підвищенням логістичних витрат.

Покупцям варто стежити за акціями в різних мережах, аби вберегти свій гаманець.

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