Подорожание хлеба в Запорожье продолжает происходить на фоне всеобщего ценового увеличения на продукты.

В апреле 2025 года наблюдается подорожание хлеба в Запорожье, которое затронуло большинство популярных позиций в супермаркетах города, сообщает Politeka.

Об этом сообщает портал Минфин .

Согласно мониторингу цен изменения произошли постепенно, однако заметно повлияли на среднюю стоимость хлебобулочных изделий.

Так, батон "Румянец" нарезка (450 г) сохранил стабильность - 29,89 грн в сети Novus. Его стоимость не меняется уже больше месяца.

В то же время хлеб пшеничный нарезка (650 г) вырос в стоимости с 40,65 грн до 41,65, что составляет подорожание на 1 гривну. У Novus этот продукт стоит 43,49, а у Megamarket – 39,80.

Расценки на "ЦарьХлеб" пшеничная нарезка (600 г) в апреле также выросли - с 40,81 грн до 41,23, то есть на 0,42 гривны. В марте средняя цена была 42,62.

Более всего изменился ценник ржаного Riga Бородиновского (300 г). Средняя цена выросла на 1,83 грн - с 44,00 до 45,83. В разных сетях ценники колеблются от 44,90 гривен (Auchan, Metro) до 47,70 в Megamarket.

Такое подорожание хлеба в Запорожье фиксируется на фоне общего роста стоимости продуктов первой необходимости. Участники рынка объясняют это колебаниями на рынке сырья, а также повышением логистических затрат.

Покупателям следует следить за акциями в разных сетях, чтобы уберечь свой кошелек.

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