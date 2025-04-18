Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині поки що немає і ціни залишаються на колишньому рівні.

Неминуче підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині, адже водоканали працюють зі збитками через те, що ціни давно не змінювали, повідомляє Politeka.net.

Проте у самому обласному центрі діють ціни, встановлені ще з 2022 року. Так, містяни мають сплачувати за встановленю вартістю:

15,25 грн. (з ПДВ) за 1 м³ – централізоване водопостачання

9,82 грн. (з ПДВ) за 1 м³ – централізоване водовідведення

Зазначимо, що загальний розмір – 25,07 грн. (з ПДВ) за 1 м³.

Тим часом, у Дніпропетровській області було ухвалено рішення покривати тарифну різницю за рахунок коштів обласного бюджету. Це дозволило мешканцям уникнути додаткових витрат, спричинених зростанням собівартості послуг водоканалів.

Втім, у деяких громадах, зокрема в Марганці та Апостоловому, ситуація ускладнилася. Місцеві водопостачальні підприємства накопичили значні борги, що виникли через невідшкодовану тарифну різницю. Це створює реальні ризики для подальшого стабільного фінансування водопостачання з місцевих бюджетів. Тому підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині може бути незворотнім.

Варто також пояснити, що збільшення вартості можливе, оскільки місцева влада має право самостійно вирішувати питання щодо зростання вартості водопостачання, незалежно від рішень Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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