Повышения тарифов на воду на Днепропетровщине пока нет и цены остаются на прежнем уровне.

Неизбежно повышение тарифов на воду на Днепропетрощине, ведь водоканалы работают с убытками из-за того, что цены давно не меняли, сообщает Politeka.net.

Однако в самом областном центре действуют цены, установленные с 2022 года. В частности, горожане должны платить по установленной стоимости:

15,25 грн. (с НДС) за 1 м³ – централизованное водоснабжение

9,82 грн. (с НДС) за 1 м³ – централизованный водоотвод

Отметим, что общий размер – 25,07 грн. (с НДС) за 1 м³.

Тем временем, в Днепропетровской области было принято решение покрывать тарифную разницу за счет средств областного бюджета. Это позволило жителям избежать дополнительных затрат, вызванных ростом себестоимости услуг водоканалов.

Впрочем, в некоторых общинах, в частности в Марганце и Апостолове, ситуация усложнилась. Местные водоснабжающие предприятия накопили значительные долги, возникшие из-за невозмещенной тарифной разницы. Это создает реальные риски для дальнейшего стабильного финансирования водоснабжения местных бюджетов. Поэтому повышение тарифов на воду на Днепропетровщине может быть необратимым.

Следует также объяснить, что увеличение стоимости возможно, поскольку местные власти вправе самостоятельно решать вопросы роста стоимости водоснабжения, независимо от решений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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