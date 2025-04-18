Прогноз погоди у Дніпрі на 19 квітня складено синоптики, відомо про потепління та сонячну суботу.

У Дніпрі в суботу, 19 квітня 2025 року, очікується теплий весняний день, синоптики повідомляють, що погода буде сприятливою - без опадів, із помітним потеплінням та яскравим сонцем, передає Politeka.

Вранці у місті можлива мінлива хмарність, але вже до обіду небо проясниться, і до самого вечора збережеться ясна погода.

Дощів не передбачається, отже, день ідеально підійде для прогулянок, пікніків та активного відпочинку на свіжому повітрі.

Температура повітря вночі становитиме від +10 до +14°C. Вже з самого ранку термометри почнуть показувати різке піднесення — до 10 години ранку температура досягне +20°C, а вдень підніметься до +23°C, залишаючись на цьому рівні до вечора.

Вітер буде слабким, із максимальною швидкістю до 4,3 м/с, що додасть легкої прохолоди у теплий день. Рівень вологості залишиться відносно високим, але не створить дискомфорту.

Такі погодні умови створюють чудову можливість змінити гардероб на більш легкий та провести час на свіжому повітрі. Завдяки відсутності різких перепадів, метеоумови будуть особливо комфортними.

Загалом тиждень із 14 по 20 квітня у Дніпрі обіцяє бути стабільним за температурою. Вдень повітря прогріватиметься від +16°C до +21°C.

Найтеплішим днем ​​стане неділя, 20 квітня – на Великдень температура підніметься до +23°C. А найхолоднішим виявиться понеділок, 14 квітня, з температурою близько +7°C, після чого розпочнеться стійке потепління.

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