Прогноз погоды в Днепре на 19 апреля составлен синоптики, известно о потеплении и солнечной субботе.

В Днепре в субботу, 19 апреля 2025 года, ожидается теплый весенний день, синоптики сообщают, что погода будет благоприятной — без осадков, с заметным потеплением и ярким солнцем, передает Politeka.

Утром в городе возможна переменная облачность, но уже к обеду небо полностью прояснится, и до самого вечера сохранится ясная погода.

Дождей не предвидится, а значит, день идеально подойдет для прогулок, пикников и активного отдыха на свежем воздухе.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +14°C. Уже с самого утра термометры начнут показывать резкий подъем — к 10 часам утра температура достигнет +20°C, а в дневные часы поднимется до +23°C, оставаясь на этом уровне до вечера.

Ветер будет слабым, с максимальной скоростью до 4,3 м/с, что добавит легкую прохладу в теплый день. Уровень влажности останется относительно высоким, но при этом не создаст дискомфорта.

Такие погодные условия создают отличную возможность сменить гардероб на более легкий и провести время на свежем воздухе. Благодаря отсутствию резких перепадов, метеоусловия будут особенно комфортными.

В целом неделя с 14 по 20 апреля в Днепре обещает быть стабильной по температуре. В дневные часы воздух будет прогреваться от +16°C до +21°C.

Наиболее теплым днем станет воскресенье, 20 апреля — на Пасху температура поднимется до +23°C. А самым прохладным окажется понедельник, 14 апреля, с температурой около +7°C, после чего начнётся устойчивое потепление.

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