Прогноз погоди в Одесі 19 квітня, цієї суботи встановиться по-справжньому весняне тепло, згідно з останніми повідомленнями метеорологів, день обіцяє бути ясним і приємним, без опадів, передає Politeka.

Зранку можлива легка хмарність, але вже до полудня небо проясниться.

Нічні температури коливатимуться в межах +9…+12°C, а вдень повітря прогріється до комфортних +17°C, створюючи чудові умови для прогулянок та активного відпочинку.

Вітер очікується слабкий до помірного, зі змінним напрямом та середньою швидкістю близько 2,4 м/с. Це забезпечить комфортну атмосферу протягом дня.

небо, сонце

Атмосферний тиск буде трохи вищим за кліматичну норму, що може злегка вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Наступні дні також пройдуть без істотних опадів, отже, в Одесі продовжаться теплі та сонячні вихідні.

По всій Україні температурне тло залишається помірним: від +10 до +15°C, з можливим потеплінням до +17°C на заході країни.

Найпрохолоднішим днем ​​стане понеділок, 14 квітня, коли стовпчики термометрів опустяться до +6… +10°C. Але вже до вихідних прогнозується потепління — 19 та 20 числа стануть одними із найтепліших та сонячних днів тижня.

Загалом найближчими днями фіксуватимуться невеликі покращення умов.

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