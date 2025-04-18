Прогноз погоди в Одесі 19 квітня, синоптики розповіли, чого очікувати цієї суботи.

Прогноз погоди в Одесі 19 квітня, цієї суботи встановиться по-справжньому весняне тепло, згідно з останніми повідомленнями метеорологів, день обіцяє бути ясним і приємним, без опадів, передає Politeka.

Зранку можлива легка хмарність, але вже до полудня небо проясниться.

Нічні температури коливатимуться в межах +9…+12°C, а вдень повітря прогріється до комфортних +17°C, створюючи чудові умови для прогулянок та активного відпочинку.

Вітер очікується слабкий до помірного, зі змінним напрямом та середньою швидкістю близько 2,4 м/с. Це забезпечить комфортну атмосферу протягом дня.

Атмосферний тиск буде трохи вищим за кліматичну норму, що може злегка вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Наступні дні також пройдуть без істотних опадів, отже, в Одесі продовжаться теплі та сонячні вихідні.

По всій Україні температурне тло залишається помірним: від +10 до +15°C, з можливим потеплінням до +17°C на заході країни.

Найпрохолоднішим днем ​​стане понеділок, 14 квітня, коли стовпчики термометрів опустяться до +6… +10°C. Але вже до вихідних прогнозується потепління — 19 та 20 числа стануть одними із найтепліших та сонячних днів тижня.

Загалом найближчими днями фіксуватимуться невеликі покращення умов.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.