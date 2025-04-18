Прогноз погоды в Одессе 19 апреля, синоптики рассказали, чего ожидать в эту субботу.

Прогноз погоды в Одессе 19 апреля, в эту субботу установится по-настоящему весеннее тепло, согласно последним сообщениям метеорологов, день обещает быть ясным и приятным, без осадков, передает Politeka.

Утром возможна легкая облачность, но уже к полудню небо полностью прояснится. До самого вечера сохранится солнечная и сухая погода.

Ночные температуры будут колебаться в пределах +9…+12°C, а днем воздух прогреется до комфортных +17°C, создавая отличные условия для прогулок и активного отдыха.

Ветер ожидается слабый до умеренного, с переменным направлением и средней скоростью около 2,4 м/с. Это обеспечит комфортную атмосферу в течение всего дня.

Атмосферное давление будет чуть выше климатической нормы, что может слегка повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Следующие дни также пройдут без существенных осадков, а значит, в Одессе продолжатся теплые и солнечные выходные.

По всей Украине температурный фон остается умеренным: от +10 до +15°C, с возможным потеплением до +17°C на западе страны.

Самым прохладным днем станет понедельник, 14 апреля, когда столбики термометров опустятся до +6…+10°C. Но уже к выходным прогнозируется потепление — 19 и 20 числа станут одними из самых теплых и солнечных дней недели.

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