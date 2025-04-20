Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів в Одесі, то є безліч варіантів, які можуть вам підійти.

Робота для пенсіонерів в Одесі стає дедалі доступнішою, адже в місті з’явилося кілька актуальних вакансій, що не потребують надзусиль та ідеально підходять для людей старшого віку, повідомляє Politeka.

Так, у Приморському районі шукають співробітника для нескладної офісної роботи: прийом дзвінків та оформлення заявок. Роботодавець готовий взяти на посаду людину похилого віку. Заробітна плата — 14 000–16 000 грн, графік — повний робочий день.

Ще одна пропозиція — робота в охороні. Об’єкт знаходиться в межах міста, графік — доба через дві. Оплата — від 6 000 до 15 000 грн, залежно від кількості змін. До кандидатів вимоги мінімальні: відсутність судимості, шкідливих звичок та готовність до співбесіди. Пропозиція також дійсна для пенсіонерів, з урахуванням їхнього віку при прийомі.

А для жінок з досвідом — відкрита унікальна вакансія няні з повним забезпеченням та подорожами за кордон. Родина шукає турботливу помічницю для донечки з ДЦП. Пропонують проживання, харчування, переїзди та зарплату до 25 000 грн. Медична освіта та досвід з дітьми — перевага.

Робота для пенсіонерів в Одесі — це реальна можливість залишатися активними, мати стабільний дохід і навіть змінити ритм життя. Вибір широкий — від спокійної офісної рутини до повноцінного піклування про дитину в затишному сімейному колі.

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