Если вы ищете работу для пенсионеров в Одессе, то есть множество вариантов, которые могут вам подойти.

Работа для пенсионеров в Одессе становится все доступнее, ведь в городе появилось несколько актуальных вакансий, не требующих сверхусилий и идеально подходящих для людей постарше, сообщает Politeka.

Так, в Приморском районе ищут сотрудника для несложной офисной работы: прием звонков и оформление заявок . Работодатель готов взять на должность пожилого человека. Заработная плата – 14 000–16 000 грн, график – полный рабочий день.

Еще одно предложение – работа в охране. Объект находится в черте города, график - сутки через два. Оплата – от 6 000 до 15 000 грн, в зависимости от количества изменений. К кандидатам требования минимальны: отсутствие судимости, вредных привычек и готовность к собеседованию. Предложение также действительно для пенсионеров, с учетом их возраста при приеме.

А для женщин с опытом открыта уникальная вакансия няни с полным обеспечением и путешествиями за границу. Семья ищет заботливую помощницу для дочери из ДЦП. Предлагают проживание, питание, переезды и зарплату до 25000 грн. Медицинское образование и опыт с детьми – преимущество.

Работа для пенсионеров в Одессе — реальная возможность оставаться активными, иметь стабильный доход и даже изменить ритм жизни. Выбор широк – от спокойной офисной рутины до полноценной заботы о ребенке в уютном семейном кругу.

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