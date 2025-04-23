В Одесі завершили опалювальний сезону ще у березні 2025 року, стало відомо, чи потрібно жителям готуватися до подорожчання комуналки.

В Одесі завершився опалювальний сезон, дізнійтеся, що буде з комуналкою після відключення тепла, передає Politeka.

1 квітня 2025 року в Одесі офіційно завершено опалювальний сезон. Основною причиною такого рішення стало стабільне потепління, що зафіксоване метеорологами навіть у нічний час.

Це дозволило припинити подачу тепла без шкоди для комфорту жителів міста.

Згідно з рішенням міської влади, теплопостачання припинили до всіх житлових будинків, навчальних закладів, лікарень та об'єктів соціальної інфраструктури.

Такі зміни мають позитивний ефект — жителі отримають менші платіжки, що особливо важливо на тлі подорожчання енергоносіїв.

Завдяки відключенню батарей вдасться зекономити бюджет та знизити навантаження на міські енергосистеми.

Щодо тарифів на комунальні послуги, наразі у квітні підвищення вартості на тепло, газ і воду в Одесі не очікується. Це стало можливим завдяки чинному мораторію на підвищення тарифів, запровадженому у період воєнного стану.

Водночас експерти попереджають: з 1 червня можливе зростання ціни на електроенергію до 6,64 грн за 1 кВт·год, а у майбутньому — до 9 грн/кВт·год.

Поки що це лише прогнози, і в короткостроковій перспективі тарифи залишаються стабільними.

Таким чином, мешканці Одеси можуть розраховувати на зниження витрат у квітні, а в найближчі місяці — на збереження чинних тарифів без суттєвих змін.

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