В Одессе завершили отопительный сезон еще в марте 2025 года, стало известно, нужно ли жителям готовиться к удорожанию коммуналки.

В Одессе завершился отопительный сезон , узнайте, что будет с коммуналкой после отключения тепла, передает Politeka.

1 апреля 2025 года в Одессе официально завершен отопительный сезон.

Это позволило прекратить подачу тепла без ущерба комфорту жителей города.

Согласно решению городских властей, теплоснабжение прекратили во все жилые дома, учебные заведения, больницы и объекты социальной инфраструктуры.

Такие изменения оказывают положительный эффект — жители получат меньшие платежки, что особенно важно на фоне удорожания энергоносителей.

Благодаря отключению батарей удастся сэкономить бюджет и снизить нагрузку на городские энергосистемы.

Что касается тарифов на коммунальные услуги, то в апреле повышение стоимости на тепло, газ и воду в Одессе не ожидается. Это стало возможным благодаря действующему мораторию на повышение тарифов, введенному в период военного положения.

В то же время эксперты предупреждают: с 1 июня возможен рост цены на электроэнергию до 6,64 грн за 1 кВтч, а в будущем — до 9 грн/кВтч.

Пока это только прогнозы, и в краткосрочной перспективе тарифы остаются стабильными.

Таким образом, жители Одессы могут рассчитывать на снижение расходов в апреле, а в ближайшие месяцы – на сохранение действующих тарифов без существенных изменений.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka писала тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Также Politeka писала, что тариф на воду повысили, но не всем: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.