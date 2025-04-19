З 17 квітня через початок дорожнього ремонту на вулиці Передовій тимчасово запровадили новий графік маршруток у Дніпрі, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає Департамент транспорту міської ради. Протягом двох днів автобуси №4 та №48 курсуватимуть за новими схемами руху, щоб уникнути ділянки ремонту.
Автобус №4 в обох напрямках об’їжджатиме через Полтавське шосе, вулицю Бєлградську та вулицю Гуртову, після чого рухатиметься за звичним маршрутом. Водночас автобус №48 прямуватиме через вулицю Моторну, Незламну та Донецьке шосе.
Окрім цього, мешканці Дніпра вже відчули інші зміни у транспортній системі міста. З 5 квітня почала діяти нова система оплати проїзду — тепер у громадському транспорті можна розраховуватись не лише картками «ПриватБанку», а й банківськими картками інших установ за допомогою QR-кодів. Це значно спростило пересування містом, особливо в умовах змін маршруту.
Також варто зазначити, що в області відбулося подорожчання проїзду в травмаях. Зокрема, в Кам'янському вартість пересування зросла з 6 до 8 гривень, а в Нікополі ціна в міських автобусах може піднятися до 15 гривень.
Отже, зважаючи на новий графік маршруток у Дніпрі пасажирам рекомендується планувати маршрути заздалегідь і враховувати тимчасові зміни. Важливо пам’ятати: ситуація зумовлена необхідністю провести ремонт, який у майбутньому поліпшить інфраструктуру міста.
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