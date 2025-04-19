С 17 апреля из-за начала дорожного ремонта на улице Передовой временно ввели новый график маршруток в Днепре, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Департамент транспорта городского совета . В течение двух дней автобусы №4 и №48 будут курсировать по новым схемам движения, чтобы избежать участка ремонта.

Автобус №4 в обоих направлениях будет объезжать через Полтавское шоссе, улицу Белградскую и улицу Гуртовую, после чего будет следовать по привычному маршруту. В то же время автобус №48 будет следовать через улицу Моторную, Несокрушимую и Донецкое шоссе.

Кроме того, жители Днепра уже почувствовали другие изменения в транспортной системе города. С 5 апреля начала действовать новая система оплаты проезда — теперь в общественном транспорте можно рассчитываться не только картами «ПриватБанка», но и банковскими картами других учреждений с помощью QR-кодов. Это значительно упростило передвижение по городу, особенно в условиях изменений маршрута.

Также следует отметить, что в области произошло удорожание проезда в травмаях. В частности, в Каменском стоимость передвижения выросла с 6 до 8 гривен, а в Никополе цена в городских автобусах может подняться до 15 гривен.