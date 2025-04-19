Пенсія в Запоріжжі стала предметом судової справи для літнього чоловіка, з якого вимагали повернути понад 84 тисячі.

Чоловік, який постраждав від аварії на ЧАЕС і отримував пенсію в Запоріжжі, потрапив в центр суперечки із ПФУ, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні по справі, державний орган вимагав повернення більше, ніж 84 000 гривень, які, мовляв, були йому нараховані помилково.

Все почалося з того, що через помилку в розрахунках, які проводились ще з 2018 року, ПФУ "переоцінив" виплати. В результаті з 1 січня 2018-го по 30 вересня 2022 року громадянин отримав на 129 860 більше, ніж мав би.

Згодом, після ще одного перерахунку, ця сума була скоригована до 84 267 гривень за період із січня 2018 по лютий 2021 року. Сам пенсіонер не погодився з такою арифметикою і справа дійшла до суду.

У позовних вимогах фонду йшлося про необхідність стягнути з відповідача переплачену пенсію в Запоріжжі. Але суд був зазначив, що доказів недобросовісної поведінки з боку громадянина не надали. Таким чином, було відмовлено у задоволенні позову.

Зрештою, переплата, яка зависла в повітрі, юридично так і залишилась у чоловіка. У рішенні зазначено, що виплата,яку отримував відповідач, була розрахована без достатніх правових підстав для визнання її "зайвою". Отже, жодних ознак шахрайства з боку громадянина не було.

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