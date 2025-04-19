Пенсия в Запорожье стала предметом судебного дела для пожилого мужчины, с которого потребовали вернуть более 84 тысяч.

Мужчина, пострадавший от аварии на ЧАЭС и получавший пенсию в Запорожье , попал в центр спора с ПФУ, сообщает Politeka.

Как говорится в решении по делу, государственный орган требовал возвращения более 84 000 гривен, которые, мол, были ему начислены ошибочно.

Все началось с того, что из-за ошибок в расчетах, которые проводились еще с 2018 года, ПФУ "переоценил" выплаты. В результате с 1 января 2018-го по 30 сентября 2022 года гражданин получил на 129 860 больше, чем должен.

Впоследствии после еще одного пересчета эта сумма была скорректирована до 84 267 гривен за период с января 2018 по февраль 2021 года. Сам пенсионер не согласился с такой арифметикой, и дело дошло до суда.

В исковых требованиях фонда говорилось о необходимости взыскать с ответчика переплаченную пенсию в Запорожье. Но суд отметил, что доказательств недобросовестного поведения со стороны гражданина не предоставили. Таким образом, было отказано в удовлетворении иска.

В конце концов, зависшая в воздухе переплата юридически так и осталась у мужчины. В решении указано, что выплата, получаемая ответчиком, была рассчитана без достаточных правовых оснований для признания ее "лишней". Следовательно, никаких признаков мошенничества гражданина не было.

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