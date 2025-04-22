У Дніпрі завершили опалювальний сезону ще у березні 2025 року, дізнайтеся, чи варто буде готовими до подорожчання комуналки.

У Дніпрі завершено опалювальний сезон, стало відомо, що буде з тарифами на комуналку, передає Politeka.

У березні 2025 року в Дніпрі офіційно завершили опалювальний сезон.

Як повідомляє міська влада, рішення про припинення подачі тепла було ухвалене після того, як середньодобова температура стабільно перевищувала +8°C протягом трьох днів поспіль.

Вимкнення батарей проводиться згідно з урядовими нормами, передбаченими постановою Кабінету Міністрів України. Це дозволяє уникати ризику передчасного відключення у разі раптового похолодання.

Такий підхід гарантує комфортні умови проживання для мешканців навіть під час нестабільної весняної погоди.

Щодо комунальних тарифів, у квітні 2025 після завершення опалювального сезону жодного підвищення не планується.

Ціна на електроенергію залишиться фіксованою — 4,32 грн за 1 кВт·год. Цей тариф діє до 30 квітня 2025 і охоплює всі категорії побутових споживачів: мешканців багатоповерхівок, приватних будинків та гуртожитків.

Також не прогнозується зростання тарифів на природний газ. Відповідно до чинного законодавства, навіть після завершення воєнного стану ціни на газ залишатимуться незмінними щонайменше протягом пів року.

У квітні поточного року тарифи на централізоване опалення, водопостачання та водовідведення також залишаються стабільними.

Таким чином, жителі Дніпра можуть не турбуватись про несподіване зростання витрат на комунальні послуги в найближчій перспективі — платіжки залишаться прогнозованими та контрольованими.

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