В Днепре завершили отопительный сезон еще в марте 2025 года, узнайте, стоит ли быть готовым к подорожанию коммуналки.

В Днепре завершен отопительный сезон, стало известно, что будет с тарифами на коммуналку, передает Politeka.

В марте 2025 года в Днепре официально завершили отопительный сезон.

Как сообщают городские власти, решение о прекращении подачи тепла было принято после того, как среднесуточная температура стабильно превышала +8°C в течение трех дней подряд.

Выключение батарей производится согласно правительственным нормам, предусмотренным постановлением Кабинета Министров Украины. Это позволяет избегать риска преждевременного отключения при внезапном похолодании.

Такой подход гарантирует комфортные условия для жителей даже во время нестабильной весенней погоды.

Относительно коммунальных тарифов, в апреле 2025 года после завершения отопительного сезона никакого повышения не планируется.

Цена на электроэнергию останется фиксированной - 4,32 грн за 1 кВтч. Этот тариф действует до 30 апреля 2025 года и охватывает все категории бытовых потребителей: жителей многоэтажек, частных домов и общежитий.

Также не прогнозируется рост тарифов на газ. Согласно действующему законодательству, даже после завершения военного положения цены на газ будут оставаться неизменными по меньшей мере в течение полугода.

В апреле текущего года тарифы на централизованное отопление, водоснабжение и водоотвод также остаются стабильными.

Таким образом, жители Днепра могут не беспокоиться о неожиданном росте расходов на коммунальные услуги в ближайшей перспективе — платежки останутся прогнозируемыми и контролируемыми.

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