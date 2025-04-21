Українцям розповіли про завершення опалювального сезону у Харкові та що буде з тарифами.

У Харкові опалювальний сезон завершився, місцева влада поступово переходить до фази підготовки до наступного, також відомо, як зміняться тарифи, передає Politeka.

Мер Харкова Ігор Терехов 15 квітня повідомив про те, що у місті офіційно завершено опалювальний сезон, повідомляє міськрада.

Він додав, що було багато руйнувань та фахівці працювали цілодобово, щоб забезпечити постачання тепла. Міська влада вже розпочала підготовку до наступного холодного періоду.

У деяких громадах Харківської області батареї відключили ще декалька тижнів тому. Наприклад, в Ізюмі та Балаклії тепло відключили ще 31 березня.

Виняток зроблено лише для багатопрофільної лікарні в Балаклії, яку обігрівають альтернативними джерелами енергії.

Щодо можливого зростання тарифів на комунальні послуги, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначає: протягом весни й літа підвищення тарифів не передбачається.

Проте вже восени можливий перегляд вартості теплопостачання у бік зростання.

Економічні передумови до коригування тарифів вже є, однак точні цифри поки що не оголошено.

Очікується, що ближче до початку нового сезону вартість послуг може зрости.

Експерти також аналізують найвигідніші джерела тепла в Україні. За їхніми даними, на сьогодні газ залишається найекономнішим варіантом.

Далі йде централізоване теплопостачання, а от опалення за допомогою електрики — найдорожче.

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