В Харькове отопительный сезон завершился, местные власти постепенно переходят в фазу подготовки к следующему, также известно, как изменятся тарифы, передает Politeka.
Мэр Харькова Игорь Терехов 15 апреля сообщил о том, что в городе официально завершен отопительный сезон, сообщает горсовет.
Он добавил, что было много разрушений, и специалисты работали круглосуточно, чтобы обеспечить поставки тепла. Городские власти уже начали подготовку к следующему холодному периоду.
В некоторых общинах Харьковской области батареи отключили еще несколько недель назад. К примеру, в Изюме и Балаклее тепло отключили еще 31 марта.
Исключение сделано только для многопрофильной больницы в Балаклее, обогреваемой альтернативными источниками энергии.
Относительно возможного роста тарифов на коммунальные услуги эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает: в течение весны и лета повышение тарифов не предполагается.
Однако уже осенью возможен пересмотр стоимости теплоснабжения в сторону роста.
Экономические предпосылки для корректировки тарифов уже есть, однако точные цифры пока не объявлены.
Ожидается, что к началу нового сезона стоимость услуг может возрасти.
Эксперты также анализируют наиболее выгодные источники тепла в Украине. По их данным, на сегодняшний день газ остается самым экономным вариантом.
Далее следует централизованное теплоснабжение, а вот отопление с помощью электричества – самое дорогое.
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