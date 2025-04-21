Украинцам рассказали о завершении отопительного сезона в Харькове и что будет с тарифами.

В Харькове отопительный сезон завершился, местные власти постепенно переходят в фазу подготовки к следующему, также известно, как изменятся тарифы, передает Politeka.

Мэр Харькова Игорь Терехов 15 апреля сообщил о том, что в городе официально завершен отопительный сезон, сообщает горсовет.

Он добавил, что было много разрушений, и специалисты работали круглосуточно, чтобы обеспечить поставки тепла. Городские власти уже начали подготовку к следующему холодному периоду.

В некоторых общинах Харьковской области батареи отключили еще несколько недель назад. К примеру, в Изюме и Балаклее тепло отключили еще 31 марта.

Исключение сделано только для многопрофильной больницы в Балаклее, обогреваемой альтернативными источниками энергии.

Относительно возможного роста тарифов на коммунальные услуги эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает: в течение весны и лета повышение тарифов не предполагается.

Однако уже осенью возможен пересмотр стоимости теплоснабжения в сторону роста.

Экономические предпосылки для корректировки тарифов уже есть, однако точные цифры пока не объявлены.

Ожидается, что к началу нового сезона стоимость услуг может возрасти.

Эксперты также анализируют наиболее выгодные источники тепла в Украине. По их данным, на сегодняшний день газ остается самым экономным вариантом.

Далее следует централизованное теплоснабжение, а вот отопление с помощью электричества – самое дорогое.

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