Для деяких містян пенсія у Львові дещо збільшилася, через квітневий перерахунок.

Пенсія у Львові для пенсіонерів, які продовжують працювати, була автоматично перерахована без потреби у зверненні до ПФУ, повідомляє Politeka.

Як повідомили в ГУ Пенсійного фонду у Львівській області, з 1 квітня 2025 року провели автоматичний перерахунок виплат для громадян, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати й набули не менше ніж 24 місяці страхового стажу, або працювали понад два роки — навіть за умови меншого стажу.

У результаті перерахунку:

понад 26,1 тисячі пенсіонерів отримали підвищення пенсійних виплат від стажу , в середньому на 231,80 грн ;

ще 8,5 тисячі осіб отримали підвищення від стажу та зарплати — в середньому на 432,69 грн.

Варто нагадати, що пенсія у Львові перераховується відповідно до норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постанов уряду, що регулюють це питання. Перерахунок провели згідно з актуальною законодавчою базою, без потреби особистих заяв пенсіонерів.

Такі автоматичні перерахунки допомагають підтримати фінансову стабільність літніх людей, які залишаються активними на ринку праці.

У Пенсійному фонді закликають громадян регулярно перевіряти свою інформацію в особистому кабінеті, щоб своєчасно отримувати всі належні доплати.

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