Для некоторых горожан пенсия во Львове несколько увеличилась из-за апрельского пересчета.

Пенсия во Львове для продолжающих работать пенсионеров была автоматически перечислена без нужды в обращении в ПФУ, сообщает Politeka.

Как сообщили в ГУ Пенсионного фонда во Львовской области, с 1 апреля 2025 года произвели автоматический перерасчет выплат для граждан, которые после назначения или предварительного перерасчета выплат продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа, или работали более двух лет — даже при меньшем стаже.

В результате пересчета:

более 26,1 тысяч пенсионеров получили повышение пенсионных выплат от стажа , в среднем на 231,80 грн ;

еще 8,5 тысячи человек получили повышение от стажа и зарплаты - в среднем на 432,69 грн .

Следует напомнить, что пенсия во Львове перечисляется в соответствии с нормами Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и постановлениями правительства, регулирующими этот вопрос. Перерасчет провели согласно актуальной законодательной базе, без необходимости личных заявлений пенсионеров.

Такие автоматические перерасчеты помогают поддержать финансовую стабильность пожилых людей, которые остаются активными на рынке труда.

В Пенсионном фонде призывают граждан регулярно проверять свою информацию в личном кабинете, чтобы своевременно получать все положенные доплаты.

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