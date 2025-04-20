Доплати до пенсій в Одесі отримають лише певні категорії громадян, і становитимуть вони по кілька тисяч гривень.

У 2025 році передбачено доплати до пенсій в Одесі для певних категорій гродян, зокрема тих, хто постраждав внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, повідомляє Politeka.

Доплати до пенсій в Одесі будуть виплачуватися у зв’язку з 39-ю річницею Чорнобильської катастрофи та профінансовані з місцевого бюджету.

Одноразову матеріальну підтримку отримають учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також постраждалі внаслідок катастрофи, віднесені до I та II категорій, з інвалідністю I групи. Виплата становитиме 4000 гривень для цієї категорії громадян.

Крім того, вдови загиблих або померлих, смерть яких була пов’язана з Чорнобильською катастрофою, отримають одноразову допомогу в розмірі 2500 гривень. Ці виплати мають на меті підтримати родини, які втратили своїх близьких унаслідок трагедії.

Також варто згадати, що в Україні нещодавно були збільшені мінімальні виплати для чорнобильців, що є важливою складовою соціальної підтримки постраждалих. Так, фінпідтримка для осіб з інвалідністю I групи зросла на 3178 гривень і тепер складає 17 486 гривень. Особи з інвалідністю II групи отримують на 2542 гривні більше — 13 989, а нарахування для III групи підвищилися на 1906 до 10 491.

Загалом, ці заходи покликані полегшити фінансове становище українців.

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