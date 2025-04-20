Доплаты к пенсиям в Одессе получат только определенные категории граждан и составят по несколько тысяч гривен.

В 2025 году предусмотрены доплаты к пенсиям в Одессе для определенных категорий граждан, в том числе пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает Politeka.

Доплаты к пенсиям в Одессе будут выплачиваться в связи с 39-й годовщиной Чернобыльской катастрофы и профинансированы из местного бюджета.

Одноразовую материальную поддержку получат участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а также пострадавшие в результате катастрофы, отнесенные к I и II категориям, с инвалидностью I группы. Выплата будет составлять 4000 гривен для этой категории граждан.

Кроме того, вдовы погибших или умерших, смерть которых была связана с Чернобыльской катастрофой, получат единовременную помощь в размере 2500 гривен. Эти выплаты имеют целью поддержать семьи, потерявшие своих близких в результате трагедии.

Также следует упомянуть, что в Украине недавно были увеличены минимальные выплаты для чернобыльцев, что является важной составляющей социальной поддержки пострадавших. Так, финподдержка для лиц с инвалидностью I группы выросла на 3178 грн. и теперь составляет 17 486 грн. Лица с инвалидностью II группы получают на 2542 гривны больше – 13 989, а начисления для III группы повысились на 1906 до 10 491.

В целом эти меры призваны облегчить финансовое положение украинцев.

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