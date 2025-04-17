Відключення води у Харкові вже триває певний період часу і буде продовжуватися ще близько місяця, тому місцевим варто бути готовими.

Відключення води у Харкові є вимушеним кроком, на який йдуть комунальники вже традиційно навесні, повідомляє Politeka.

Як повідомили місцеві теплові мережі, стартували масштабні ремонтні роботи, без яких не обійтися перед черговим опалювальним сезоном. Комунальне підприємство попередило мешканців трьох районів про тривалу відсутність гарячого водопостачання.

На жаль, справитися із задачею швидко не вдасться, тому початок робіт був 15 квітня, а триватимуть аж до 16 травня. Із 15 квітня комунальники розпочали технічну підготовку основних магістральних трубопроводів на трьох філіях: Салтівській, Київській та Слобідській.

Як пояснюють у підприємстві, йдеться про проведення сопресування (перевірки мереж на герметичність) та дефектування (виявлення і усунення слабких ділянок, які взимку можуть стати причиною аварій).

У зв'язку з цим відключення води у Харкові торкнеться сотень будинків: у Салтівському районі незручності терпіти доведеться 202 багатоповерхівкам, у Київському - ще 49. У Слобідському, хоч і менше адрес, але й терміни довші: 9 будинків залишаться без гарячого водопостачання аж до 14 червня.

У відомстві зазначили, що в разі, якщо роботи вдасться виконати раніше, подачу гарячої поновлять до встановлених термінів. Але попередньо мешканцям варто орієнтуватися на офіційно озвучені дати: до середини травня для Салтівського й Київського, і до середини червня - для Слобідського.

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