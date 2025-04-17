Отключение воды в Харькове уже длится определенный период времени и будет продолжаться еще около месяца, поэтому местным следует готовить.

Отключение воды в Харькове - вынужденный шаг, на который идут коммунальщики уже традиционно весной, сообщает Politeka.

Как сообщили местные тепловые сети, стартовали масштабные ремонтные работы, без которых не обойтись перед очередным отопительным сезоном. Коммунальное предприятие предупредило жителей трех районов о продолжительном отсутсвтии горячего водоснабжения.

К сожалению, справиться с задачей быстро не удастся, поэтому начало работ было 15 апреля, а продлится вплоть до 16 мая. С 15 апреля коммунальщики приступили к технической подготовке основных магистральных трубопроводов на трех филиалах: Салтовском, Киевском и Слободском.

Как поясняют в предприятии, речь идет о проведении сопрессования (проверки сетей на герметичность) и дефектировании (обнаружении и устранении слабых участков, которые могут стать причиной аварий зимой).

В связи с этим отключение воды в Харькове затронет сотни домов: в Салтовском районе неудобства терпеть придется 202 многоэтажкам, в Киевском - еще 49. В Слободском, хоть и меньше адресов, но и сроки длиннее: 9 домов останутся без горячего водоснабжения вплоть до 14 июня.

В ведомстве отметили, что в случае если работы удастся выполнить ранее, подачу горячей возобновят до установленных сроков. Но предварительно жителям следует ориентироваться на официально озвученные даты: до середины мая для Салтовского и Киевского, и до середины июня – для Слободского.

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