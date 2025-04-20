Пенсія у Києві знову стала причиною судової суперечки між звичайним громадянином та державним органом.

Пенсійний фонд намагався стягнути з чоловіка 3 379 гривень пенсії у Києві, які були переплачені через технічну помилку в системі, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Подільського районного суду столиці, все почалося ще кілька років тому. Українець, який отримує пенсійні виплати за віком з 2017 року, виявився втягнутим у ситуацію, до якої сам не мав жодного стосунку.

При автоматичному масовому перерахунку у 2019 році в системі ПФУ сталася технічна помилка. Через збій у програмному забезпеченні, дані його особової справи були неправильно перенесені, і в результаті пенсія в Києві тимчасово нараховувалась за застарілими показниками, що спричинило переплату.

Виплата для нього була скоригована лише згодом, коли виявили розбіжності. Саме тоді ПФУ нарахував, що з березня по травень 2019 року чоловік отримав "зайвих" 3 379 гривень. Організація надіслала листа з проханням добровільно повернути ці кошти, але громадянин відмовився. Згодом справа потрапила до суду.

Проте там стали на бік пенсіонера. Подільський районний суд ухвалив, що позов задовольняти немає підстав. У рішенні наголошується, що жодних доказів помилки або зловживань із боку звичайного українця подано не було. А отже, це виключно наслідок внутрішніх технічних процесів фонду, а не дій або умислу самого чоловіка.

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