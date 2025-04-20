Пенсия в Киеве снова стала причиной судебного спора между обычным гражданином и государственным органом.

Пенсионный фонд пытался взыскать с мужчины 3 379 гривен пенсии в Киеве , которые были переплачены из-за технической ошибки в системе, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Подольского районного суда столицы, все началось еще несколько лет назад. Украинец, получающий пенсионные выплаты по возрасту с 2017 года, оказался вовлечен в ситуацию, к которой сам не имел никакого отношения.

При автоматическом массовом пересчете в 2019 году в системе ПФУ произошла ошибка. Из-за сбоя в программном обеспечении, данные его личного дела были неправильно перенесены, и в результате пенсия в Киеве временно начислялась по устаревшим показателям, что повлекло за собой переплату.

Выплата для него была скорректирована лишь впоследствии, когда обнаружили разногласия. Именно тогда ПФУ насчитал, что с марта по май 2019 мужчина получил "лишних" 3 379 гривен. Организация направила письмо с просьбой добровольно вернуть эти средства, но гражданин отказался. Впоследствии дело попало в суд.

Однако там встали на сторону пенсионера. Подольский районный суд постановил, что иск удовлетворять нет оснований. В решении отмечается, что никаких доказательств ошибки или злоупотреблений со стороны обычного украинца подано не было. Следовательно, это исключительно следствие внутренних технических процессов фонда, а не действий или умысла самого мужчины.

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