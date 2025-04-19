Грошова допомога від ООН для пенсіонерів в Одесі особливо актуальна для літніх людей з інвалідністю

Грошова допомога від ООН для пенсіонерів в Одесі була розширена, охопивши більшу кількість нужденних, повідомляє Politeka.net.

Для постраждалих від війни українців це шанс покрити найнеобхідніші потреби — житло, продукти, ліки чи засоби гігієни.

Відтепер фінансова підтримка становить 3 600 гривень на кожного члена домогосподарства, що значно більше, ніж раніше — 2 200 грн. Ще одна важлива зміна: виплати доступні не лише внутрішньо переміщеним особам, а й тим, хто повернувся додому, навіть якщо тимчасово перебував за кордоном.

Грошова допомога від ООН для пенсіонерів в Одесі особливо актуальна для літніх людей з інвалідністю, а також осіб, які мають інші ознаки вразливості. Якщо ви підпадаєте під умови програми (переміщення, складні життєві обставини, повернення додому), — сміливо звертайтесь за підтримкою.

Зареєструватися можна у найближчому центрі, який співпрацює з благодійною організацією «Право на захист» — саме вона допомагає із збором даних та опрацюванням заяв.

Адреси пунктів реєстрації та іншу інформацію можна дізнатися на офіційному сайті або за номером гарячої лінії: 0 800 307 711.

Реєстрація триває і в інших містах України, зокрема в Дніпрі, Києві, Харкові, Кропивницькому, Миколаєві, Сумах, Чернігові тощо. Програма стартувала у січні 2025 року, але подати заявку можна і зараз — як офлайн у спеціальних центрах, так і онлайн.

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