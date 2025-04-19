Денежная помощь от ООН для пенсионеров в Одессе особенно актуальна для пожилых людей с инвалидностью

Денежная помощь от ООН для пенсионеров в Одессе была расширена, охватив больше нуждающихся, сообщает Politeka.net.

Для пострадавших от войны украинцев это шанс покрыть самые необходимые потребности — жилье, продукты, лекарства или средства гигиены.

Теперь финансовая поддержка составляет 3 600 гривен на каждого члена домохозяйства, что значительно больше, чем раньше — 2 200 грн. Еще одно важное изменение: выплаты доступны не только внутренне перемещенным лицам, но и вернувшимся домой, даже если временно находился за границей.

Денежная помощь от ООН для пенсионеров в Одессе особенно актуальна для пожилых людей с инвалидностью, а также лиц, имеющих другие признаки уязвимости. Если вы подпадаете под условия программы (перемещение, сложные жизненные обстоятельства, возвращение домой), смело обращайтесь за поддержкой.

Зарегистрироваться можно в ближайшем центре, который сотрудничает с благотворительной организацией «Право на защиту», именно она помогает со сбором данных и проработкой заявлений.

Адреса пунктов регистрации и другую информацию можно узнать на официальном сайте или по номеру горячей линии: 0800307711.

Регистрация продолжается и в других городах Украины, в частности, в Днепре, Киеве, Харькове, Кропивницком, Николаеве, Сумах, Чернигове и т.д. Программа стартовала в январе 2025 года, но подать заявку можно и сейчас – как офлайн в специальных центрах, так и онлайн.

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