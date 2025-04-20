У 2025 році зафіксовано подорожчання проїзду в Дніпропетровській області в громадському транспорті, повідомляє Politeka.

З 5 квітня у регіоні почали діяти нові тарифи на транспорт, що стало значним ударом для бюджету місцевих жителів. Зміни торкнулися не тільки електротранспорту, а й маршруток, що викликало різке зростання витрат для пасажирів.

Одним із найбільших подорожчань зазнали трамваї в Кам'янському, де вартість мандрівок зросла з 6 до 8 гривень. Причиною такого підвищення стали високі ціни на енергоносії, зростання мінімальної заробітної плати, а також підвищення вартості запасних частин для транспорту. Зі свого боку, у Нікополі вартість в міських автобусах може піднятися до 15 гривень. Це стало результатом здорожчання обслуговування транспортних засобів, страхування та витрат на технічне обслуговування.

У Дніпрі також відбулося важливе нововведення — введення безготівкової оплати за допомогою QR-кодів. З 5 квітня місцеві жителі можуть оплачувати дорогу не тільки картками «ПриватБанку», але й картками інших банків, що робить процес ще більш зручним для пасажирів.

Таке подорожчання проїзду в Дніпропетровській області вдарило по кишенях місцевих жителів, і хоча зміни мають економічне обґрунтування, вони суттєво впливають на повсякденне життя.