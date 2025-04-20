В 2025 году зафиксировано подорожание проезда в Днепропетровской области в общественном транспорте, сообщает Politeka.

С 5 апреля в регионе начали действовать новые тарифы на транспорт, что явилось значительным ударом для бюджета местных жителей. Изменения коснулись не только электротранспорта, но и маршруток, что вызвало резкий рост расходов для пассажиров.

Одним из самых больших подорожаний были трамваи в Каменском, где стоимость путешествий выросла с 6 до 8 гривен. Причиной такого повышения послужили высокие цены на энергоносители, рост минимальной заработной платы, а также повышение стоимости запасных частей для транспорта. Со своей стороны в Никополе стоимость в городских автобусах может подняться до 15 гривен. Это явилось результатом удорожания обслуживания транспортных средств, страхования и затрат на техническое обслуживание.

В Днепре также состоялось важное нововведение - введение безналичной оплаты с помощью QR-кодов. С 5 апреля местные жители могут оплачивать дорогу не только по карточкам «ПриватБанка», но и картам других банков, что делает процесс еще более удобным для пассажиров.

Такое подорожание проезда в Днепропетровской области ударило по карманам местных жителей, и хотя изменения имеют экономическое обоснование, они оказывают существенное влияние на повседневную жизнь.