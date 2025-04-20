Подорожчання кави в Одесі не залишилося без уваги містян, які змушені шукати економніші варіанти.

У квітні 2025 року фіксується значне подорожчання кави в Одесі, повідомляє Politeka.

Це стосується Nescafe Gold (210 г). За останні три тижні її середня ціна зросла на 68,10 грн і досягла 440,30 гривень. Згідно з даними різних магазинів, у Auchan напій коштує 404,00, а у Megamarket — 476,60. Для порівняння, середня вартість в березні була значно нижчою — 423,13 грн. Тоді в Auchan вона продавалася по 391,23, а в Megamarket — по 455,04.

Індекс споживчих цін також фіксує стабільне підвищення вартості цього пордукту: за останній місяць ціна змістилася з 372,20 гривень 17 березня до 440,30 16 квітня. Зростання цінників сталося поступово, із стрибком на 36,30 грн до кінця березня, а в квітні стабільно трималася на рівні 440,30 гривень.

Подорожчання кави в Одесі пояснюється як змінами на ринку постачання, так і сезонними коливаннями попиту. За останній місяць спостерігається стійка тенденція до підвищення вартості, що помітно позначається на бюджеті споживачів.

Експерти радять уважно слідкувати за цінами в магазинах та користуватися акційними пропозиціями, щоб зекономити на улюбленому напої.

Залишається відкритим питання, чи збережеться тренд цінового збільшення або ситуація стабілізується в найближчі місяці.

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