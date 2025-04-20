Подорожание кофе в Одессе не осталось без внимания горожан, вынужденных искать более экономные варианты.

В апреле 2025 года фиксируется значительное подорожание кофе в Одессе, сообщает Politeka.

Это касается Nescafe Gold (210 г). За последние три недели ее средняя цена выросла на 68,10 грн. и достигла 440,30 грн. Согласно данным разных магазинов, у Auchan напиток стоит 404,00, а у Megamarket – 476,60. Для сравнения, средняя стоимость в марте была значительно ниже – 423,13 грн. Тогда в Auchan она продавалась по 391,23, а в Megamarket – по 455,04.

Индекс потребительских цен также фиксирует стабильное повышение стоимости этого пордукта: за последний месяц цена сместилась с 372,20 гривен 17 марта до 440,30 16 апреля. Рост ценников произошел постепенно, со скачком на 36,30 грн до конца марта, а в апреле стабильно держался на уровне 440,30 гривен.

Подорожание кофе в Одессе объясняется как изменениями на рынке поставок, так и сезонными колебаниями спроса. За последний месяц наблюдается устойчивая тенденция повышения стоимости, что заметно сказывается на бюджете потребителей.

Эксперты советуют внимательно следить за ценами в магазинах и использовать акционные предложения, чтобы сэкономить на любимом напитке.

Остается открытым вопрос, сохранится ли тренд ценового увеличения или ситуация стабилизируется в ближайшие месяцы.

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