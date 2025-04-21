Подорожчання кави у Львові вже торкнулося місцевих споживачів, які мусять шукати більш економні позиції.

Подорожчання кави у Львові зафіксовано у квітні, повідомляє Politeka.

Популярна Nescafe Gold у фасуванні 210 г подорожчала до середньої ціни 440,30 грн. Це на 68,10 більше, ніж місяцем раніше. У березні середня ціна становила 423,13 гривні, а на окремих етапах навіть знижувалась до 372,20.

Найнижчу поточну вартість на цей товар пропонує мережа «Auchan» — 404 грн. У березні в цьому ж магазині продукт коштував у середньому 391,23. Найвища вартість зафіксована у «Megamarket» — 476,60 гривень проти 455,04 у березні. Тобто зростання є в обох мережах, хоча і з різною динамікою.

Інфляційна крива демонструє, що стрімкий ріст розцінок розпочався ще 20 березня, коли вона різко піднялася з 372 до 404 грн, а вже з 28 березня досягла 440,30 гривень і утримується на цьому рівні до середини квітня. Відтоді денний середній цінник не змінюється.

Подорожчання кави у Львові може бути пов'язане як із логістичними витратами, так і з коливанням валютного курсу. Поки невідомо, чи стабілізується вартість у травні. Проте експерти радять моніторити ціни, адже така ситуація з підняттям цінників у місті може вплинути на попит на аналогічні продукти.

Якщо тенденція збережеться, ціни на каву можуть зрости ще більше вже найближчими тижнями.

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