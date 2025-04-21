Подорожание кофе во Львове зафиксировано в апреле, сообщает Politeka.

Популярный Nescafe Gold в фасовке 210 г подорожал до средней цены 440,30 грн. Это на 68,10 больше, чем месяцем ранее. В марте средняя цена составила 423,13 грн., а на отдельных этапах даже снижалась до 372,20.

Самую низкую текущую стоимость данного товара предлагает сеть Auchan — 404 грн. В марте в этом же магазине продукт стоил в среднем 391,23. Самая высокая стоимость зафиксирована в Megamarket - 476,60 гривен против 455,04 в марте. То есть рост есть в обеих сетях, хотя и с разной динамикой.

Инфляционная кривая демонстрирует, что стремительный рост расценок начался еще 20 марта, когда она резко поднялась с 372 до 404 грн., а уже с 28 марта достигла 440,30 гривен и удерживается на этом уровне до середины апреля. С тех пор дневной средний ценник не меняется.

Подорожание кофе во Львове может быть связано как с логистическими затратами, так и с колебанием валютного курса. Пока неизвестно, стабилизируется ли стоимость в мае. Тем не менее, эксперты советуют мониторить цены, ведь такая ситуация с поднятием ценников в городе может повлиять на спрос на аналогичные продукты.

Если тенденция сохранится, кофейные цены могут возрасти еще больше в ближайшие недели.

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