Подорожчання хліба в Дніпрі стало помітним явищем для всіх місцевих мешканців, які не уявляють жодного прийому їжі без нього.

Подорожчання хліба в Дніпрі, як кажуть експерти, може дійти до 20% до кінця року, повідомляє Politeka.

Особливо тривожить темп, адже виросло в ціні все й одразу, ще й на тлі загального зростання інших продуктів по всій країні.

Як йдеться на порталі "Мінфін", за останні два тижні вартість підскочила майже на 10%. Виглядає як дрібниця, але в масштабах місяця, особливо для родини, це вже суттєві витрати.

Середня вартість пшеничної буханки (650 грамів) піднялась із 25,20 гривень у січні до 27,70 у середині лютого. Минулого року в цю ж пору за ту саму буханку віддавали приблизно 20,5 гривень.

Подорожчання хліба в Дніпрі зачепило й “ЦарХліб” - добре знайомий багатьом нарізний батон вагою 600 грамів. У 2022-му він коштував 23,40, а зараз вже під 26. Ще кілька років тому він коштував 21 гривню, кажуть експерти.

При цьому виробники наголошують, що якість і технологія лишаються без змін. Але змінюється одне - собівартість. Підвищення вартості зумовлене не тільки енергоресурсами. Зростають витрати на сировину, пакування, транспортування.

Попри заяви уряду про підтримку хлібопекарської галузі через доступний газ із фіксованою націнкою, зупинити стрибки цін не вдалося. Бо, як виявилось, справа не лише в газі. Є ще логістика, зарплати, нестача кадрів, і, як наслідок, автоматизація, на яку теж потрібні кошти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.