Подорожание хлеба в Днепре стало заметным явлением для всех местных жителей, не представляющих никакого приема пищи без него.

Подорожание хлеба в Днепре, как говорят эксперты, может дойти до 20% до конца года, сообщает Politeka.

Особенно тревожит темп, ведь выросло в цене все и сразу, еще и на фоне всеобщего роста других продуктов по всей стране.

Как говорится на портале "Минфин", за последние две недели стоимость подскочила почти на 10%.

Средняя стоимость пшеничной буханки (650 граммов) поднялась с 25,20 гривен в январе до 27,70 в середине февраля. В прошлом году в эту же пору за ту же буханку отдавали примерно 20,5 гривен.

Подорожание хлеба в Днепре задело и "ЦарьХлеб" - хорошо знакомый многим нарезной батон весом 600 граммов. В 2022 он стоил 23,40, а сейчас уже под 26. Еще несколько лет назад он стоил 21 гривну, говорят эксперты.

При этом производители отмечают, что качество и технология остаются без изменений. Но меняется одно – себестоимость. Повышение стоимости обусловлено не только энергоресурсом. Растут затраты на сырье, упаковку, транспортировку.

Несмотря на заявления правительства о поддержке хлебопекарной отрасли через доступный газ с фиксированной наценкой, остановить скачки цен не удалось. Потому что, как оказалось, дело не только в газе. Есть еще логистика, зарплаты, нехватка кадров и, как следствие, автоматизация, на которую тоже нужны средства.

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