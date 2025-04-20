Подорожчання хліба в Києві вже добряче вдарило по кишенях місцевих мешканців і стало постійною тенденцією.

Подорожчання хліба в Києві призвело до того, що навіть ті, хто раніше не помічав кілька копійок різниці, тепер уважно вивчають цінники на прилавках, повідомляє Politeka.

Як розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтерв’ю «Главреду», подорожчання хліба в Києві - це справді не одноразовий стрибок, а довгострокова тенденція.

За його словами, до кінця року щомісяця ми будемо спостерігати ще більший ріст, приблизно на 1,5–2%. Причин, чому подорожчання хліба в Києві стало таким стрімким, чимало. Передусім, наслідки повномасштабної війни. Вони торкнулися всього ланцюга виробництва: від посівів до полиць магазинів.

Інфляція додає свого, адже ще наприкінці 2024 року вона була на рівні 12%, а вже зараз перевищила 13%. До цього слід додати збільшення вартості упаковки, пального, транспортування - усе це тягне вартість кінцевого товару вгору.

Ще одна болюча проблема - кадровий голод. Через мобілізацію багатьом виробництвам бракує робочих рук, тож хлібозаводи або скорочують обсяги, або змушені витрачатися на автоматизацію, нове обладнання, навчання. Ще один не менш значимий фактор - зерно.

На тлі світової нестачі продовольчого зерна країни ведуть цінову боротьбу, і Україна в ній не виняток. Це підвищує закупівельну вартість і створює додатковий тиск на ринок.

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