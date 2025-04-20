Подорожание хлеба в Киеве уже сильно ударило по карманам местных жителей и стало постоянной тенденцией.

Подорожание хлеба в Киеве привело к тому, что даже те, кто раньше не замечал несколько копеек разницы, теперь пристально изучают ценники на прилавках, сообщает Politeka.

Как рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью «Главреду», подорожание хлеба в Киеве – это действительно не разовый скачок, а долгосрочная тенденция.

По его словам, до конца года ежемесячно мы будем наблюдать еще больший рост примерно на 1,5–2%. Причин тому подорожание хлеба в Киеве стало таким стремительным немало. Прежде всего, последствия полномасштабной войны. Они коснулись всей цепи производства: от посевов до полок магазинов.

Инфляция добавляет свое, ведь еще в конце 2024 года она была на уровне 12%, а уже сейчас превысила 13%. К этому следует добавить увеличение стоимости упаковки, горючего, транспортировки - все это влечет стоимость конечного товара вверх.

Еще одна болезненная проблема – кадровый голод. Из-за мобилизации многим производствам не хватает рабочих рук, поэтому хлебозаводы либо сокращают объемы, либо вынуждены тратиться на автоматизацию, новое оборудование, обучение. Еще один не менее значимый фактор – зерно.

На фоне мировой нехватки продовольственного зерна страны ведут ценовую борьбу и Украина в ней не исключение. Это увеличивает закупочную цена и создает дополнительное давление на рынок.

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