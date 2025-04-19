Подорожчання риби в Одесі стало доволі відчутним для місцевих мешканців у березні та квітні 2025 року.

Подорожчаня риби в Одесі відбулося на фоні посту, коли попит традиційно зростає, повідомляє Politeka.

Проте навіть у такій ситуації є способи трохи зекономити, варто тільки бути уважнішим до цінників і не лінуватись порівнювати.

Як повідомляє портал "Мінфін", подорожчання риби в Одесі торкнулося як морепродуктів, так і звичної для багатьох українців прісноводної продукції. Особливо це відчувається в сегменті охолоджених і заморожених товарів. Однак є і позиції, де ціна пішла на спад.

Живий короп, хоч і в цілому зріс, проте все одно показує середню вартість 50,10. Це, до речі, трохи менше, ніж було в лютому. Найдешевше його можна знайти в Ашані - 139 гривень за кілограм. У Мегамаркеті, навпаки, вже 161,20.

А от охолоджений варіант коштує більше. В середньому за нього доведеться віддати 195,30 грн/кг. Вартість також коливається в залежност від мережі: у Ашані - 169, а от в Мегамаркеті - аж 221,60 грн/кг.

Слабосолоний оселедець трохи здав позиції — в середньому коштує 192 грн/кг, що на 2,33 грн менше, ніж раніше. Але і тут розкид по магазинах немаленький: Ашан — 179 грн, Novus — 169 грн, а от Мегамаркет дає ціну аж 228 грн.

Отже, подорожчання риби в Одесі охопило лише частину продуктів через сезонні фактори та загальні ринкові коливання. Проте, споживачі все ще можуть знайти доволі бюджетні позиції.

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