Подорожание рыбы в Одессе стало достаточно ощутимым для местных жителей в марте и апреле 2025 года.

Подорожание рыбы в Одессе произошло на фоне поста, когда спрос традиционно растет, сообщает Politeka.

Однако даже в такой ситуации есть способы немного сэкономить, стоит быть внимательнее к ценникам и не лениться сравнивать.

Как сообщает портал "Минфин", подорожание рыбы в Одессе затронуло как морепродукты, так и привычную для многих украинцев пресноводную продукцию. Особенно это ощущается в сегменте охлажденных и замороженных товаров. Однако есть и позиции, где цена пошла на убыль.

Живой карп, хоть и в целом вырос, однако все равно показывает среднюю стоимость 50,10. Это, кстати, поменьше, чем было в феврале. Дешевле его можно найти в Ашане - 139 гривен за килограмм. В Мегамаркете, напротив, уже 161,20.

А вот охлажденный вариант стоит больше. В среднем за него придется дать 195,30 грн/кг. Стоимость также колеблется в зависимости от сети: в Ашане – 169, а вот в Мегамаркете – аж 221,60 грн/кг.

Слабосоленая сельдь немного сдала позиции — в среднем стоит 192 грн/кг, что на 2,33 грн меньше, чем раньше. Но и здесь разброс по магазинам немаленький: Ашан – 179 грн, Novus – 169 грн, а вот Мегамаркет дает цену аж 228 грн.

Следовательно, подорожание рыбы в Одессе охватило лишь часть продуктов из-за сезонных факторов и общих рыночных колебаний. Однако потребители все еще могут найти достаточно бюджетные позиции.

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