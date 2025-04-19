Подорожчання риби у Львові стало для місцевих мешканців дуже помітним у квітні, адже це вдарило по їхніх б'юджетах.

Подорожчання риби у Львові найбільше позначилося на окремих морепродуктах, хоча деякі позиції навіть здешевшали, повідомляє Politeka.

Весняна турбулентність на ринку зафіксована на тлі посту, коли попит на морепродукти традиційно зростає. За даними порталу «Мінфін», березень приніс невелике зниження вартості, але вже у квітні ситуація змінилась і подорожчання риби у Львові торкнулося передусім скумбрії та оселедця.

Слабосолоний оселедець, який є улюбленим гостем на українському столі, піднявся в ціні. У середньому за кілограм просять 192,70 гривень, що на 2% більше, ніж минулого місяця. І хоч зміна невелика, на загальному фоні вона відчувається, особливо для тих, хто закуповується напередодні свят чи готується до сімейних застіль.

Свіжоморожена скумбрія теж не втрималась у ціновій гонці. Тепер середня вартість становить 211,55 грн/кг. Проте ціна варіюється в залежності від мережі. У Novus - 214,00, а от у Megamarket можна знайти за 209,10.

А от короп, схоже, вирішив порадувати покупців. Живий подешевшав і зараз за нього просять у середньому 145,55 грн/кг (у березні було понад 150). Потрошений теж став доступнішим - 189,05 гривень, що майже на 2% менше. Найдоступніші пропозиції - в Auchan: живий — 139 гривень, потрошений - 152,10.

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