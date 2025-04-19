Подорожание рыбы во Львове стало для местных жителей заметным в апреле, ведь это ударило по их бюджетам.

Подорожание рыбы во Львове больше всего отразилось на отдельных морепродуктах, хотя некоторые позиции даже подешевели, сообщает Politeka.

Весенняя турбулентность на рынке зафиксирована на фоне поста, когда спрос на морепродукты традиционно растет. По данным портала «Минфин», март принес небольшое снижение стоимости, но уже в апреле ситуация изменилась и подорожание рыбы во Львове коснулось прежде всего скумбрии и сельди.

Слабосоленая сельдь, которая является любимым гостем на украинском столе, поднялась в цене. В среднем за килограмм просят 192,70 гривен, что на 2% больше, чем в прошлом месяце. И хотя смена небольшая, на общем фоне она чувствуется, особенно для тех, кто закупается накануне праздников или готовится к семейным застолиям.

Свежемороженая скумбрия тоже не удержалась в ценовой гонке. Теперь средняя стоимость составляет 211,55 грн/кг. Однако цена варьируется в зависимости от сети. В Novus – 214,00, а вот в Megamarket можно найти за 209,10.

А вот карп, похоже, решил обрадовать покупателей. Живой подешевел и сейчас его просят в среднем 145,55 грн/кг (в марте было более 150). Разбуженный тоже стал доступнее - 189,05 гривен, что почти на 2% меньше. Самые доступные предложения – у Auchan: живой – 139 гривен, потрошенный – 152,10.

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