Безкоштовне житло для переселенців у Дніпрі доступне для осіб, які шукають підтримки у непрості часи.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі залишається одним із найактуальніших запитів для людей, які вимушено покинули свої домівки, повідомляє Politeka.

У місті реалізується кілька ініціатив, які дозволяють внутрішньо переміщеним особам знайти тимчасове прихисток, зокрема через державну програму «Прихисток» та інші альтернативні джерела допомоги.

У межах програми «Прихисток» власники вільних помешкань можуть надати домівку для переселенців, отримуючи натомість грошову компенсацію від держави. Це дозволяє підтримати тих, хто опинився в критичних обставинах, і водночас залучити громаду до вирішення нагальних проблем.

Щоб знайти доступні варіанти, достатньо зареєструватися на онлайн-платформі dopomagai.org, де розміщено актуальні пропозиції, умови проживання та контакти для зворотного зв’язку.

Крім того, безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі пропонують і приватні компанії, які поєднують допомогу з можливістю працевлаштування. Наприклад, в одному з оголошень зазначено: надаються кімнати для 2, 4 або 6 осіб — абсолютно безкоштовно, якщо переселенець погоджується працювати у компанії, яка організувала проживання.

Актуальна інформація щодо доступного житла та умов розміщення регулярно оновлюється. Для консультацій або уточнень можна звернутися на гарячу лінію Дніпропетровської обласної державної адміністрації за номером 0 800 505 600.

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